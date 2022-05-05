Trafikte hız sınırı değişiyor! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu 1 Temmuz'da başlıyor

TRAFİKTE hız sınırı değişiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıkladı. Otoyollarda 120 km/saat olan hız sınırı 1 Temmuz'dan itibaren 140'a artırılacak. İdari yaptırım ise %10'luk sapmayla 154 km/saat olacak.

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OTOYOLLARA hız sınırı limitleri değişiyor. İzmir otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Ankara Niğde otoyolunda hız limiti 20 kilometre artırılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

2020 ve 2021 bayramları salgın dönemine geldi. Fazla yoğunluk yoktu. Bu bayramda daha çok yoğunluk ama trafik kazaları çok ciddi oranda azaldı. Uyarılar çerçevesinde kazalarda yüzde 37 azalma oldu. Ölümlü kazada ise yüzde 55 azalma oldu. Yaralı sayısı yüzde 47 düşüş yaşandı. Sürücülere çok teşekkür ediyoruz.

Biz yüz binde 13 idi. Türkiye'de 2010 yılında trafik kazalarında yüz binde 13,4 kişi ölüyordu. Şuanda yüz binde 6 oldu. Yarı yarıya düştü. 2015 yılında 7 bin 530 varken 2017'de ise 7 bin 447 olurken geçen yılı 5 362 ile kapatmışız.

Biz yayaya öncelik trafik başlattı. Her yüz ölümden 22'si yayalar oluşturuyor. Burada sadece sürücüler değil aynı zamanda yayalara da sorumluluk düşüyor. Trafik haftası ile birlikte yaya öncelikli olacak ama yayaların da dikkat etmesi gerekiyor. Yıl sonuna kadar bu çalışmalarımız olacak.

Hız sınırı değişiyor

İçişleri Bakanlığı'nın kanun verdiği çerçevesinde 1 temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Standarlar ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini duyurdu. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız. 120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak.