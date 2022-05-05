BIST 2.477
DOLAR 14,86
EURO 15,70
ALTIN 904,34
HABER /  SPOR
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Dusan Alimpijevic, Eurocup’ta yılın başantrenörü oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dusan Alimpijevic, Eurocup’ta yılın başantrenörü oldu

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Eurocup’ta yılın başantrenörü seçildi.

Abone ol

Eurocup'ta başarılı performans sergileyerek finale kalan Bursaspor'da, Başantrenör Dusan Alimpijevic sezonun başantrenörü seçildi.

Eurocup'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, turnuvada yer alan diğer takımların başantrenörleri tarafından yapılan oylama sonucunda Alimpijevic'in yılın antrenörü seçildiği ifade edildi.

Bursaspor, Eurocup yarı finalinde Andorra deplasmanında rakibini 85-68’lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Yeşil-beyazlılar finalde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs ve sebep olduğu diğer hastalıklardan 15 milyon insan öldü!
Koronavirüs ve sebep olduğu diğer hastalıklardan 15 milyon insan öldü!
Ukrayna Kiev'de geri dönüşler başladı
Ukrayna Kiev'de geri dönüşler başladı
Trafikte hız sınırı değişiyor! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu 1 Temmuz'da başlıyor
Trafikte hız sınırı değişiyor! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu 1 Temmuz'da başlıyor
Gaziantep'te aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Gaziantep'te aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
'Aşılardan para kazanmıyorum' diyen Bill Gates'ten çip açıklaması! Onunla görüşmek bir hataydı
'Aşılardan para kazanmıyorum' diyen Bill Gates'ten çip açıklaması! Onunla görüşmek bir hataydı
HDP Genel Merkezi önünde çelenk gerginliği HDP'liler çelengi kırmaya çalıştı
HDP Genel Merkezi önünde çelenk gerginliği HDP'liler çelengi kırmaya çalıştı
Mahkum bugün var mı 5 Mayıs FOX yayın akışı Mahkum yeni bölüm saati
Mahkum bugün var mı 5 Mayıs FOX yayın akışı Mahkum yeni bölüm saati
Fatih'te 250 kaçak göçmen yakalandı
Fatih'te 250 kaçak göçmen yakalandı
Durmuş Yılmaz'dan enflasyon tepkisi: Nobel ekonomi ödülü sizin
Durmuş Yılmaz'dan enflasyon tepkisi: Nobel ekonomi ödülü sizin
Lukaşenko'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama
Lukaşenko'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama