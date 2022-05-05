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Süleyman Soylu'dan Ümit Özdağ'a tepki: Soros çocuğudur istihbarat elemanıdır

Süleyman Soylu'dan Ümit Özdağ'a tepki: Soros çocuğudur istihbarat elemanıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı yayında mülteci ve sığınmacılarla ilgili iddialara cevap verirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gönderdiği mesajın okunmasına müsade etmeyerek "Soros çocuğu ve operasyon çocuğudur, İstihbarat elemanıdır bu kadar açık." dedi.

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Sığınmacılarla ilgili özellikle son zamanlarda dolaşıma giren videolara ve tartışmalara tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı TGRT yayınında Ümit Özdağ'a tepki gösterdi.

Sunucunun Özdağ'ın gönderdiği mesajı okumasına izin vermeyen Soylu çarpıcı iddialarda bulundu. Soylu şunları söyledi: "Kabul etmem, muhatabım değil, bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim, bu adamı adam yerine insan yerine koymam. Hayvandan daha aşağıdır. Soros çocuğu ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanıdır bu kadar açık."

Ümit Özdağ sosyal medyadan cevap verdi
Ümit Özdağ sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros’tan değil, Toros’dan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi." dedi.

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