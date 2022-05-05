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Adıyaman ve Batman'da dolu etkili oldu

Adıyaman ve Batman'da dolu etkili oldu

Adıyaman kent merkezi ile Batman'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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Adıyaman'da yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkan kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Dolu tanelerinin iri olması nedeniyle bazı araç sahipleri de araçlarının üzerini halıyla kapatarak korumaya çalıştı.

Dolunun etkisiyle yer yer cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Batman'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı yollar beyaza büründü.

Bazı iş yerlerini su basarken, kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

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