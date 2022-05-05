Kaos planı iddiasına Bakan Süleyman Soylu'dan 'Bekliyoruz' cevabı

Mülteciler üzerinden kaos planı yapıldığı iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cevap verdi. Soylu "Bekliyoruz" diyerek hazırlandıklarını söyledi.

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"Kaos planı iddiası var" sorusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bekliyoruz. 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız kaos planıyla. Hepsi bu kadar açığı kapalısı yok. Şuramızdayız tekrar söylüyorum. Kaos planı yapacak cici arkadaşları bekliyoruz. Yeni Sorosları Kavalaları bekliyoruz."