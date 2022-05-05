Şahan Gökbakar 'bukalemun' deyip basına gönderme yaptı! Nagehen Alçı ayrıntısı...

Komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından bir bukalemun videosu paylaştı. Şahan Gökbakar "Ülkemizde Bir Grup Basın (temsili)" notunu düştü.

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Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar gündeme dair yorumlarına bir yenisi ekledi. Gökbakan sosyal medya hesabından çok konuşulan bir video paylaştı. Renkli bir borunun üzerinde yürüyen bir bukalemunun yer aldığı görüntülere Şahan Gökbakar “Ülkemizde Bir Grup Basın (temsili)” notunu düştü. Videoda bukalemun, borunun renginin farklı olduğu her noktada renk değiştiriyor. Paylaşımın altına komedyenin takipçileri Nagehan Alçı'dan bahsediyor yorumunda bulundu. Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Melek Baykal "Aynen budur" yorumunda bulundu.