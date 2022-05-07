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Annesinin kullandığı ilacı içen 11 aylık bebek zehirlendi

Annesinin kullandığı ilacı içen 11 aylık bebek zehirlendi

 ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde annesinin kullandığı ilacı içmesinin ardından fenalaşan 11 aylık bebek hastanede tedavi altına alındı.

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Evde 11 aylık Yiğit A.O., ailesi fark etmeden annesinin kullandığı Alzheimer ilacını içti. İlacı içmesinin ardından fenalaşan bebek Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yiğit A.O., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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