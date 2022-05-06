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Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Nagehan Alçı tepkisi: O da uzaklara gitti

Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Nagehan Alçı tepkisi: O da uzaklara gitti

Nagehan Alçı'nın Karadeniz turuna katılmasına tepki gösteren isimlerden biri de piyanist Fazıl Say oldu. Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?” dedi.

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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna davet ettiği gazetecilere ilişkin sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.

10 yıl önce “Hayyam” tweeti nedeniyle davalık olmasını hatırlatan Say, isim vermeden, “Ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur” diye yazdı.

Say, sözlerinin devamında daha önce CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesini istediği İmamoğlu için de, “Onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?” dedi.

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