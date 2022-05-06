Atilla Taş Ekrem İmamoğlu'na ne dedi gündem oldu Nagehan Alçı olayı nedir?

Ramazan Bayramı'nda Karadeniz turuna çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seyahatine HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı da davet etmesi bir tepki de Atilla Taş'tan geldi. Atilla Taş İmamoğlu'na seni Adam sandım, hakkımı helal etmiyorum dedi. Peki nedir Atilla Taş Ekrem İmamoğlu olayı, ne dedi?

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirdiği Karadeniz turuna katılan HaberTürk yazarı Nagehan Alçı eleştirilerin hedefi oldu. İmamoğlu'nun otobüsünde yerini alan Alçı, kendisini ve İmamoğlu'nu eleştirenlere köşesinden yanıt verdi. Alçı, "Bir gazeteci olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın seyahatine davet edildiğimde elbette kabul ederim. Bu gazeteciliğin bir gereğidir. Bu davete icabet ettiğim için bana ya da bu daveti yaptığı için Sayın Ekrem İmamoğlu’na hakaret edenler Ortadoğulu kabileci kafa yapısına sahip olduklarını kanıtladılar" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'ya otobüste yer açmasına bir tepki de şarkıcı Atilla Taş'tan geldi. Sosyal medya hesabından sert bir açıklama yapan Atilla Taş, "Adam sandım hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Atilla Taş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sizi savunacağız destek vereceğiz, bu düzen değişsin diye, yediğimiz küfrün hakaretin, tehditin, (ödediğim bedelleri saymıyorum bile!) haddi hesabı yok! Bunun için miydi? Bu devran böyle sürecekse nedendi bu mücadele? Hakkımı helal etmiyorum!

O kadar seçeneksiz bırakıldık ki, önümüze kim koyulsa kurtarıcı gibi bakıyoruz, adam sanıp ç** gibi ortada bırakılıyoruz!"