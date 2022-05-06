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UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu

Bu yıl ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının ardından finalistler belli oldu.

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İlk maçta deplasmanda Leicester City ile 1-1 berabere kalan Roma, 11. dakikada Tammy Abraham'ınn golüyle rakibini 1-0 yenerek final biletini almayı başardı.

Gecenin diğer maçında ise Feyenoord, ilk maçta 3-2 mağlup ettiği Marsilya ile Fransa'da golsüz berabere kalarak finale çıkan bir diğer takım oldu.

İki takım arasındaki final karşılaşması 25 Mayıs'ta Arnavutluk’un Tiran şehrindeki Air Albania Stadyumu’nda oynanacak.

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