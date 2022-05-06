UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile Eintracht Frankfurt finalde

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Rangers sahasında Leipzig'i, Eintracht Frankfurt da West Ham United'ı yenerek finale çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde rövanş maçları oynandı.

İskoç ekibi Rangers, sahasında ağırladığı Alman rakibi Leipzig'i 3-1 mağlup etti. İlk maçı 1-0 kaybeden Rangers, bu sonuçla finale yükseldi.

Rangers, Tavernier'nin 19 ve Kamara'nın 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Leipzig 71. dakikada Nkunku ile umutlandı ancak Rangers, Lundstram'in 81. dakikadaki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İskoç ekibi 14 yıl sonra yeniden finalde

Eşleşmede rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Rangers, 2008'den sonra ikinci kez turnuvada adını finale yazdırdı.

Frankfurt 42 yıl sonra final gördü

Yine bir Alman takımı Eintracht Frankfurt, konuk ettiği West Ham United'ı 2-1 kazandıği ilk maçın rövanşında 1-0 yenerek finalist oldu.

West Ham United'ın sol beki Cresswell'in 17. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü ele geçiren Eintracht Frankfurt, Borre'nin 26. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı.

Eintracht Frankfurt bu sonuçla şampiyon olduğu 1980'den sonra ikinci kez kupada finale çıktı.

Final maçı Sevilla'da

UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.