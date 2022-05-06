BIST 2.466
DOLAR 14,87
EURO 15,69
ALTIN 897,30
HABER /  SPOR
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile Eintracht Frankfurt finalde

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile Eintracht Frankfurt finalde

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Rangers sahasında Leipzig'i, Eintracht Frankfurt da West Ham United'ı yenerek finale çıktı.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde rövanş maçları oynandı.

İskoç ekibi Rangers, sahasında ağırladığı Alman rakibi Leipzig'i 3-1 mağlup etti. İlk maçı 1-0 kaybeden Rangers, bu sonuçla finale yükseldi.

Rangers, Tavernier'nin 19 ve Kamara'nın 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Leipzig 71. dakikada Nkunku ile umutlandı ancak Rangers, Lundstram'in 81. dakikadaki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İskoç ekibi 14 yıl sonra yeniden finalde
Eşleşmede rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Rangers, 2008'den sonra ikinci kez turnuvada adını finale yazdırdı.

Frankfurt 42 yıl sonra final gördü
Yine bir Alman takımı Eintracht Frankfurt, konuk ettiği West Ham United'ı 2-1 kazandıği ilk maçın rövanşında 1-0 yenerek finalist oldu.

West Ham United'ın sol beki Cresswell'in 17. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü ele geçiren Eintracht Frankfurt, Borre'nin 26. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı.

Eintracht Frankfurt bu sonuçla şampiyon olduğu 1980'den sonra ikinci kez kupada finale çıktı.

Final maçı Sevilla'da
UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
'Türkiye'ye F-16 satışı' ve 'Bayraktar TB-2' ile ilgili dikkat çeken ifadeler
'Türkiye'ye F-16 satışı' ve 'Bayraktar TB-2' ile ilgili dikkat çeken ifadeler
Çiğ süte yüzde 33 zam! Süt ve süt ürünlerinde fiyat artışı
Çiğ süte yüzde 33 zam! Süt ve süt ürünlerinde fiyat artışı
Türkiye'de koronavirüste son rakamlar! 5 Mayıs koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüste son rakamlar! 5 Mayıs koronavirüs tablosu
Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya cevap geldi
Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya cevap geldi
CHP'li Özgür Özel, HDP'ye destek çıktı
CHP'li Özgür Özel, HDP'ye destek çıktı
Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması: Hepimizin ortak meselesi
Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması: Hepimizin ortak meselesi
Jorge Jesus: Fenerbahçe dışındaki teklifleri reddettim
Jorge Jesus: Fenerbahçe dışındaki teklifleri reddettim
Atilla Taş Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü: Adam sandım!
Atilla Taş Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü: Adam sandım!
Havalar ne zaman düzelecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Havalar ne zaman düzelecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Camdaki Kız neden yok bu akşam yeni bölüm yok mu 5 Mayıs yayın akışı
Camdaki Kız neden yok bu akşam yeni bölüm yok mu 5 Mayıs yayın akışı