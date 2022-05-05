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Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya cevap geldi

Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya cevap geldi

Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili, "Operasyon çocuğu" ifadesini kullandığı Ümit Özdağ, yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde olacağını söyledi. Özdağ, "Bakanlık kapısında bekle" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında mülteci meselesine ilişkin soruları yanıtladı.

Programın sunucusu Ercan Gürses, Soylu'ya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın canlı yayın anındaki paylaşımını sormak istedi.

Bakan Soylu, soru sorulmasını kabul etmeyerek çok ağır sözlerle Özdağ'a yüklendi.

"Hayvandan aşağı bir adamdır"
Ümit Özdağ'ın operasyon çocuğu olduğunu söyleyen Soylu, "Kabul etmiyorum. Kabul etmem. Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfeli safilindir. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor." dedi.

Soylu'nun bu açıklamasının ardından Ümit Özdağ'dan da aynı sertlikte bir cevap geldi.

"Yarın saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı önünde olacağım"
Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek."

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