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ABD vatandaşı olmak isteyen parti genel başkanı parasını dolandırıcıya kaptırdı

ABD vatandaşı olmak isteyen parti genel başkanı parasını dolandırıcıya kaptırdı

Türkiye Yaşam Partisi Genel Başkanı Deniz Özçelik ve kayınbiraderi Murat T. kendisini 'Elujah Etham' ismiyle tanıtıp İsrail vatandaşı olduğunu ve BM'de diplomat olarak çalıştığını söyleyen Ümit A. tarafından ABD vatandaşlığı vaadiyle dolandırıldı.

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Sık sık karşımıza çıkan dolandırıcılar bu kez, ABD vatandaşı olmak isteyen Türkiye Yaşam Partisi lideri Deniz Özçelik'i tuzağına düşürdü. 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Deniz Özçelik'e isminin Amerika'da bile duyulduğunu ve kendisini yakından takip ettiğini söyleyen sahte diplomat, Özçelik ve kayınbiraderine ABD vatandaşlığı alabileceğini, böylelikle hem Amerika hem Avrupa'ya rahatlıkla gidebileceklerini söyledi.

Deniz Özçelik ve kayınbiraderi Murat T. de vatandaşlık almak için Ümit A.'ya 8 bin 800 dolar (130 bin lira) verdi. Ümit A. 30 bin dolar daha istedi. Teklifi kabul eden Özçelik parayı ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda verebileceğini söyledi ve konsolosluğa gidip Ümit A.'yı beklemeye başladı. Ümit A.'nın gelmemesi ve geri dönmemesi üzerine Özçelik, emniyete giderek şikâyetçi oldu.

24 suç kaydı tespit edildi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis, Ümit A.'yı kayıt dışı kaldığı evde Emel G. isimli kadınla birlikte yakaladı. Evdeki aramada sahte diplomat kimliği, BM ibareli kaşe, farklı yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş belgeler, 'diplomatik kart' yazan ve karekod amblemi bulunan etiketler ile çok sayıda gayrimenkule ait tapu belgeleri ve uydu haritaları izin belgeleri buldu.

24 suç kaydı tespit edilen Ümit A. hâkimlik savunmasında, ODTÜ mezunu ve makine yüksek mühendisi olduğunu, Emel G.'nin dini nikâhlı eşi olduğunu söyledi. Ümit A. "Asıl dolandırıcı Deniz Özçelik'tir. Arabamdaki kaşe ve diplomatik kartlar da onlara aittir" diyerek suçlamaları reddetti.

"Diş filmimizi bile çektirdi"
Deniz Özçelik ise "Istampayla parmak ve avuç izlerimizi aldı. Diş filmimizi bile çektirdi. Konsolosluğa gelmeyince yalan söylediğini anladık" dedi.

Üye sayısı sıfır
24 Aralık 2020'de kurulan partinin Yargıtay'da aktif görünen üye sayısı sıfır. Kuruluş manifestosu, tüzüğü olmayan partinin Çankaya'da bir binayı il binası yapmak üzere tuttuğu ancak kirasını ödemediği iddia ediliyor.

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