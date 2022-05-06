CHP'den hükümete koronavirüs pandemisi raporu sorusu

Türkiye’deki aktif vaka sayısını eksi 4776 olarak kaydetmesiyle gündeme gelen Sağlık Bakanlığı’na şeffaflık çağrısında bulunuldu. Meclise önerge veren CHP Milletvekili Murat Emir, “Pandemi boyunca salgın yerine rakamlarla mücadele ettiniz. Şimdi gerçek ölüm sayılarını açıklamayı düşünüyor musunuz? Pandemi süreci ile ilgili detaylı bir rapor yayımlanması düşünülmekte midir? Yayımlanmayacak ise gerekçesi nedir?” diye sordu.

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Sağlık Bakanlığı’nın geçen hafta Türkiye’de aktif koronavirüs vaka sayısını eksiye düşürmesinin ardından uzmanlar Bakanlığa gerçek verileri açıklama çağrısında bulunuyor. Salgında gerçek vaka ve ölüm sayılarını açıklamadığı gerekçesiyle sıklıkla eleştirilen Sağlık Bakanlığı, yaşanan skandalın ardından yeniden gündemde. Salgın sürecini şeffaf yönetilmediğini ileri süren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nı gerçek ölüm sayılarını açıklamaya davet etti.

Bilim Kurulu, nisanda normalleşmeye geçme kararı alarak tekrar toplanmayacağını duyurmuş; Sağlık Bakanlığı da pandemi boyunca yaşamını yitirenlerin ortalama yaşının 78 olduğunu açıklamıştı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Emir ise pandemide hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının, cinsiyetinin ve mesleğinin açıklanması gerektiğini vurguladı. Şeffaflığın yalnızca toplumsal farkındalık açısından değil, kişisel koruyucu tedbir alınması açısından da önemli olduğuna dikkati çeken Emir, “Kovid nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın toplam sayısının yaş, cinsiyet, meslek grubu, şehir ve hatta mahalle dağılımına göre açıklanması gerekmektedir” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle önerge veren Emir, “Pandemi sürecinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın toplam sayısının yaş, cinsiyet, meslek grubu, şehir ve hatta mahalle dağılımına göre açıklanması düşünülmekte midir? Açıklanmayacaksa bunun gerekçesi nedir? Normalleşme sürecine geçilmesine rağmen pandemi süreci ile ilgili detaylı bir rapor yayımlanması düşünülmekte midir?

Yayımlanmayacak ise gerekçesi nedir?” sorularını yöneltti. Türkiye’nin pandemi yönetiminde en kötü ülkelerden biri olduğunu savunan Emir, şöyle konuştu: “İktidarın pandemi yönetiminde akılda kalan en büyük becerisizliği, halkımızdan gerçekleri inatla saklamaya çalışmasıdır. Salgın sürecinde pembe tablo çizmek, ‘Başarılıyız’ algısı yaratmak iktidarın işine geldi. Salgından siyasi rant elde etme gayretine düştüler. Verileri şeffaf şekilde ortaya koymayıp, büyük bir gayret ve özveri ile işlerini yapan sağlık emekçilerini de zor duruma düşürdüler. Bütçe tamtakır olduğu için halkımızı yalnız bıraktılar. Pandemi ile mücadele etmek yerine, rakamlarla mücadele ederek gerçeği saklamaya çalıştılar. ‘Pandemi bitiyor’ diyorlar. Şimdi hesap zamanı. Artık gerçek verileri açıklayın.”

Vaka sayısı eksiye düşmüştü

Koronavirüs salgını boyunca açıkladığı veriler nedeniyle sık sık eleştirilen Sağlık Bakanlığı, geçen hafta tarihi bir skandala imza atmıştı. Bakanlığın 29 Nisan’da açıkladığı resmi sayılara göre, Türkiye’deki aktif koronavirüs vakası sayısı -4776 olarak gerçekleşti. Bu durum, dünya geneli koronavirüs vaka verilerinin derlendiği worldometers sitesindeki tabloya da yansıdı. Birçok uzman ortaya çıkan tabloyu Bakanlığın gerçek verileri gizlediğinin kanıtı olarak değerlendirdi. Uzmanlar, Türkiye’de koronavirüs salgınının ortaya çıktığı 2020 yılına ilişkin ölüm istatistiklerinin açıklanmamasına da tepkili. TÜİK, verileri neden açıklamadığı sorusuna, topu Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarına atarak yanıt vermişti. 2020 ölüm verilerinin açıklanması halinde Sağlık Bakanlığı’nın resmi verileri arasında bir fark olup olmadığının ortaya çıkacağı öngörülüyor.