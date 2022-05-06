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Bakan Nureddin Nebati İçişleri Bakanlığı'nda: Süleyman Soylu'ya destek ziyaretine Soylu'dan teşekkür

Bakan Nureddin Nebati İçişleri Bakanlığı'nda: Süleyman Soylu'ya destek ziyaretine Soylu'dan teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasında yaşanan gerilimin üzerine bugün İçişleri Bakanlığı'na giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Süleyman Soylu'ya destek paylaşımı yaptı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptığı açıklamalar üzerine Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Soylu'ya destek mesajı geldi. Nebati mesajında şunları söyledi:

İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim. #SeninleyizSoylu

Ziyaret sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından teşekkür ederek şunları söyledi: "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati Beyefendiye, Bakanlığımızı ziyareti ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kıymetli yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum."

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