Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: 'Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sert sözlerle eleştirdiği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürüyüşü polis tarafından engellendi. Süleyman Soylu'ya seslenen Ümit Özdağ, "Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için "Soros çocuğu" ifadesini kullandı. Özdağ ise dün Twitter'da yaptığı paylaşımda Cuma sabahı İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini söyleyerek, Soylu'ya "Polisin arkasına saklanmadan bekle" dedi.

Sabah saatlerinde Zafer Partisi Genel Merkezi'nden çıkan Ümit Özdağ'ın, İçişleri Bakanlığı'na gidişi meclis önünde engellendi. Polis tarafından önünün kesilmesine sinirlenen Ümit Özdağ burada açtı ağzını yumdu gözünü. Siyasi üslubun dışına çıkan ağır sözler sarfe eden Ümit Özdağ, 'Süleyman hadi kapının önüne gel korkak herif. Televizyona çıkıp küfretmek senin haddine mi hadi gel bakalım buraya. Geliyorum Süleyman bekle' diye bağırdı.

"Ben tek başıma geliyorum, Ümit Özdağ'dan bu kadar mı korkuyorsun?" diyen Ümit Özdağ şunları söyledi:

-"Yemek yediğim restoranlardan visa kartı ödemelerimi toplatmadın mı? Bu görev bittiği zaman sen tutuklanacaksın, bunun sen de farkındasın, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kriminalisin.

Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek, ya sen özür dilersin milletin önünde ya da sonuna kadar bu iş devam eder. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü"

Sabah Zafer Partisi genel merkezinin önünde de açıklama yapan Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak herhangi bir provokasyona, sokak eylemine izin vermeyeceğiz. Tepkimizi seçimlere, sandığa taşıyacağız" dedi ve devam etti:

-"Dün Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklama bu operasyonunun işaret fişeğiydi, o fişeği söndürmeye gidiyoruz. Oraya Zafer partisi başkanı olarak değil, Ümit Özdağ olarak gidiyorum. Bu Süleyman Soylu ile aramda kişisel bir durum. Ya ettiği küfürün hesabını çıkacak kamuoyunda özür dileyerek verecek ya da bu iş devam edecek."

Zafer Partisi'nin konvoyu durduruldu

Soylu'nun sert sözlerle eleştirdiği Ümit Özdağ'a destek için İstanbul'dan Ankara'ya doğru hareket eden Zafer Partisi konvoyu da polis ekipleri tarafından durduruldu. Konuyla ilgili Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından, "Ankara’da İstanbul’dan gelen 17 aracı polis ikinci kez durdurdu. Sebep, Zafer Partisi bayrağı! Halbuki sadece genel merkez binamıza gideceğiz, niye bu kadar korktunuz?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.