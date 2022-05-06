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Avrupa Birliği'ne Macaristan'dan veto şoku

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avrupa Birliği'ne Macaristan'dan veto şoku

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik teklifini desteklemeyeceklerini bildirdi.

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Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıkladığı, Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan yeni yaptırım paketinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Macaristan'da liman olmamasından dolayı halihazırda ülkeye petrolün sadece borularla ve Rusya'dan geldiğini belirten Orban, "Petrol ambargosu eğer kabul edilirse, Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek." diye konuştu.

Rusya'nın yerine başka bir ülkeden petrol almanın Macaristan için hem çok masraflı hem de 5 yıllık geçiş süresi gerektirdiğini aktaran Orban, bu problem çözülünceye kadar hükümetin veto hakkını kullanacağını ifade etti.

Macaristan'ın, yaptırım uygulanmasına sıcak bakmamasına rağmen Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle AB tarafından Rusya'ya karşı getirilen daha önceki yaptırım paketlerine onay verdiğine işaret eden Orban, enerji yaptırımının ülkesi için kırmızı çizgi olduğunu ve bunu kabul etmeyeceklerini belirtti.

Orban, AB'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını desteklediği gerekçesiyle Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in yaptırım listesine alınmasını da desteklemeyeceklerini sözlerine ekledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanması planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğiyle ilgili 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Rus petrolüne bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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