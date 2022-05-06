Efsane isim bakımevinde hayatını kaybetti! Judy Henske'nin ölümü hayranlarını kahretti

1960'lı yıllarda Billie Holliday'i çağrıştıran ve Janis Joplin'in habercisi olabilecek çok yönlü sesi ve sıra dışı sahne performanslarıyla patlama yapan ünlü şarkıcı Judy Henske, Los Angeles'taki bir bakımevinde 85 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Ünlü şarkıcı Judy Henske'nin Los Angeles'ta kaldığı bakımevinde hayatını kaybettiği açıklandı. 85 yaşındaki Henske'nin ölüm haberini klavyeci olan eşi Craig Doerge duyurdu. 1950'li yılların sonralı ve 60'lı yılların başlarında kulüplerde şarkıcılık yapan Henske ilk albümünü kendi adıyla yayınladı. Uzun metrajlı bir film olan Hootenanny Hoot'ta Johnny Cash, The Brothers Four gibi isimlerle birlikte kendisini canlandırdı.



2000 yılında Santa Cruz Sentinel'de yayınlanan röportajında unutulan o filmle ilgili "Mayo içinde güzel görünen tek folk şarkıcısıydım" yorumunu yapmıştı. 20 Aralık 1936'da Chippewa Falls'ta doğan ünlü şarkıcının babası doktor annesi ise hemşirelik okulu mezunuydu. Büyürken düğünler dahil birçok yerel etkinlikte şarkı söylemişti. Kilise korusunda da yer aldı.







2 albüm çıkardı

Illinois'da Rosary College ve Madison'da Wisconsin Üniversitesi'nde okudu. Daha sonra San Diego'da kısa bir süre sahne alıp soluğu Los Angeles'ta aldı. 1962 yılında Kingston Trio'dan ayrılan Dave Guard ondan yeni bir grup olan Whiskeyhill Singers'a katılmasını istedi. Bu grup iki albüm çıkardı ve Henske'nin ünü yayıldı.







40 yıl sonra yeniden yayınlanmıştı

1964 yılında Henske'nin yolu Woody Allen'la çakışır. Geleceğin ünlü komedyeniyle birlikte turneye çıkarlar, faturaları paylaşırlar. İlerleyen yıllarda Woody Allen'ın Annie Hall karakterinin Henske'den esinlenerek oluşturduğu bile konuşulur. Hall da Henske de Chippewa Falls doğumludur. Ünlü şarkıcı kendisine bu soru sorulduğunda "Annie Hall üç farklı insanın karışımıydı belki. Ben, Louise Lasser ve Diane Keaton" yanıtını verir. 1964 yılında ikinci albümü High Flying Bird'ü çıkaran Henske, 1966'da bu kez canlı kayıtla bir albüm çıkardı. Folk, soul ve blues esintileri içeren bu albüm 40 yıl sonra yeniden yayınlanmıştı.