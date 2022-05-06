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Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak

Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak

Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar yapacak.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci pisti olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in katılımıyla yapılacak.

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.

İki Cumhurbaşkanını taşıyan uçakların piste inişinin ardından tören alanına geçilerek Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve diğer davetliler onuruna yemek verecek.

Rize-Artvin Havalimanı'nın yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. Havalimanının çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesi, yöresel mimariyi yansıtıyor.

Havalimanı içinde Türk çayının tanıtımının yapılacağı Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası da yer alacak. Havalimanında toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak.

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