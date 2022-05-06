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Atilla Taş kiminle evli eşi Meryem Güler kimdir kaç yaşında?

Atilla Taş kiminle evli eşi Meryem Güler kimdir kaç yaşında?

Yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündem olmayı başaran şarkıcı Atilla Taş son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdiği tepki ile gündem oldu. Peki Atilla Taş kimdir, aslen nereli, eşi Meryem Güler kimdir, ne iş yapıyor soruları ise merak konusu oldu. 47 yaşında olan Atilla Taş aslen Adana Ceyhan doğumlu. Sezen Taş adında bir kızı var.

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Atilla Taş yaptığı açıklamalar ile yine gündemde olan isimlerden biri. Sosyal medyada yazdıkları ile sık sık konuşulan Atilla Taş'ın hayatı da merak konusu oldu. 47 yaşında olan Atilla Taş aslen Adana Ceyhan doğumlu. Sezen Taş adında bir kızı var. 

Atilla Taş, 4 Şubat 1975'te Ceyhan, Adana'da dünyaya geldi. Hayatının ilk yıllarında annesinin Almanya'ya gitmesi üzerine anneannesi tarafından büyütüldü. İlkokul ve ortaokulu Ceyhan'da, liseyi İstanbul'da Davutpaşa'da tamamladı. Lise eğitiminin üçüncü sınıfında ailesi İstanbul'dan Mersin'e taşınma kararı aldı; 1991'de burada İlkay Sarıköse ile evlendi. 1992'de ilk çocuğu Sezen doğdu. Manisa ve Hakkâri'de zorunlu askerlik yaptıktan sonra şarkıcılık yapmak amacıyla İstanbul'a döndü. Burada ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı ve bu süreçte evliliği sonlandı.

İstanbul'da Erol Köse ile tanıştıktan sonra 1998'de Köse'nin yapım şirketinden ilk albümü Kırmızılım'ı piyasa sürdü ve bu albümdeki "Ham Çökelek" şarkısıyla gündeme gelerek ünlendi. 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde bu albümle "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" seçildi. Sonraki yıl Star TV dizisi Zilyoner'de Zülküf rolünü canlandırdı. 2000'de ABD'ye giderek New York Film Akademisi'nde sinema ve televizyon eğitimi aldı. Aynı sırada müzikal kariyerine de devam ederek Emmilenyum (2000), Pembeli (2001) ve Kınalı Kuzum (2004) albümleriyle ülkedeki popülerliğini devam ettirdi. Bu albümlerden sonra ünü giderek azaldı ve 2007'deki Bir Atilla Taş Albümü ile 2009'daki Çikolata çalışmaları müzik listelerine giremedi.

2010'ların başında Kanal 7'de Taş Devri programını sundu ve Show TV'deki Ben Burdan Atlarım yarışmasında yer aldı. Ekim 2012'de PSY'ın dünya çapında listelere giren "Gangnam Style" şarkısının "Yamyam Style" adındaki parodisini yayımladı.

Şubat 2014'te Taş'ın Samsung ile yaptığı mizahi bir video projesi iki günde bir milyondan fazla görüntüleme aldı.

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