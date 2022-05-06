Hıdırellezde gül ağacına dilek gömme bugün saat kaçta bitecek?

2022 hıdırellez ne zaman, hıdırellez gelenekleri neler dilek duası nasıl, hıdırellezde neler yapılmaz ve gül ağacına dilek asma geleneği nedir? Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri gün olan Hıdırellez 5 mayıs salı günü başladı 6 mayıs çarşamba ikindi ezanında bitecek. Peki dilekler gül ağacına ne zaman bağlanır?

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Hıdırellez 5 Mayıs 2022 perşembe akşamı başladı. Hıdırellez yarın, 6 mayıs çarşamba günü ikindi vakti bitiyor. Gül ağacına dilek dileme kısmı bu akşam yapılıyor. 6 Mayıs sabahı da ilk iş o dilekler alınıp suya atılıyor.

Hıdrellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur. Hıdrellezde baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. Bugünde kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine, bu su ile kırk gün yıkanılırsa gençleşip güzelleşileceğine inanılır.

HIDIRELLEZ'DE NELER YAPILIR: Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri günde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor.

HIDIRELLEZ'DE NELER YAPILMAZ? 5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz. Hıdırellez günü, hiçbir yeşil dalından koparılmaz. Bazı bölgelerde Hıdırıllez günü çamaşır yıkanması, ev temizlenmesi ve iş yapılması da uygun bulunmaz.

HIDIRELLEZ GECESİ BEREKET İÇİN NELER YAPILIR: Hıdrellez gecesi Hızır'ın bereket vermesi için yiyecek kaplarının, erzak torbalarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılıyor.

HIDIRELLEZ GECESİ EV, ARABA İSTEYENLER NELER YAPAR: Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır'ın kendilerine yardım edeceğine inanıyorlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asıyorlar.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN BİTER: 6 Mayıs günü ikindi zamanı Hıdırellezin bittiğine inanılır. Ancak eğlenceler hava kararıncaya değin sürer. Hızır uğrasın! dileği bolluk gelmesi anlamında kullanılır

HIDIRELLEZ DİLEĞİNİ GÜL AĞACINA ASARKEN OKUNAN DUA: İşte dilek dilerken ve Gül ağacına astıktan sonra edeceğiniz Dua…Bismillahirahmanirahim Bin bir adım bir adım /allah bir adım adım / kerim kerem allah /başımda bir duman var yardım eyle ya allah / la ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin