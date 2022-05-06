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İsrail'de bıçaklı baltalı saldırı en az 3 kişi öldü

İsrail'de bıçaklı baltalı saldırı en az 3 kişi öldü

İsrail'in Elad kentindeki saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Saldırganların bıçak ve balta kullandığı iddia edildi. Bu saldırı son 2 ayda düzenlenen 7'nci saldırı oldu.

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İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ultra Ortodoksların yoğunlukta olduğu kentte 2 saldırgan ellerindeki kesici aletlerle, sivillerin olduğu kent merkezindeki parka girdi.

Görgü tanıkları saldırganların bıçak ve balta kullandığını iddia etti.

Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail acil yardım kuruluşu Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail polisinin aldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırının yaşandığı bölgeye çevre bölgelerden takviye güvenlik ekipleri yönlendirildiği belirtildi.

Ülkede son 2 ayda düzenlenen 7 ayrı saldırıda toplam 19 kişi hayatını kaybetti.

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