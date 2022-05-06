Nespresso fabrikasına giden kahve çekirdeklerinden kokain çıktı

İsviçre polisi, Nestle Grubu'na ait bir Nespresso fabrikasına teslimatı gerçekleştirilen kahve çekirdeği çuvallarında 500 kilogramdan fazla kokain ele geçirdi.

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İsviçre polisi tarafından dün yapılan açıklamada, Fribourg'a bağlı Romont'taki Nespresso fabrikasında, kahve çekirdeği çuvallarını boşaltan işçilerin 'belirsiz bir beyaz madde' bulduğu bildirildi.

Polis, yaptığı analizlerle söz konusu maddenin kokain olduğunu belirledi. Açıklamada, "Aynı gün trenle teslim edilen 5 nakliye konteynırının aranması, 500 kilogramdan fazla kokainin ele geçirilmesini sağladı" ifadeleri yer aldı.

Çok sayıda gümrük memurunun da katıldığı operasyon sırasında fabrika çevresinde geniş bir güvenlik çemberi kurduklarını söyleyen güvenlik güçleri, uyuşturucu içeren çuvalların izole edildiğini ve maddenin tesisteki diğer ürünlere bulaşmadığını belirtti.

Polis, ilk soruşturma neticesinde uyuşturucunun Brezilya'dan geldiğini ve ele geçirilen kokainin yüzde 80 oranında saf olduğunu tespit etti.

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 50 milyon İsviçre Frangı'ndan (760 milyon TL) fazla olduğu tahmin ediliyor.