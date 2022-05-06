BIST 2.454
DOLAR 14,94
EURO 15,79
ALTIN 903,61
HABER /  DÜNYA
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Nespresso fabrikasına giden kahve çekirdeklerinden kokain çıktı

Nespresso fabrikasına giden kahve çekirdeklerinden kokain çıktı

İsviçre polisi, Nestle Grubu'na ait bir Nespresso fabrikasına teslimatı gerçekleştirilen kahve çekirdeği çuvallarında 500 kilogramdan fazla kokain ele geçirdi.

Abone ol

İsviçre polisi tarafından dün yapılan açıklamada, Fribourg'a bağlı Romont'taki Nespresso fabrikasında, kahve çekirdeği çuvallarını boşaltan işçilerin 'belirsiz bir beyaz madde' bulduğu bildirildi.

Polis, yaptığı analizlerle söz konusu maddenin kokain olduğunu belirledi. Açıklamada, "Aynı gün trenle teslim edilen 5 nakliye konteynırının aranması, 500 kilogramdan fazla kokainin ele geçirilmesini sağladı" ifadeleri yer aldı.
Çok sayıda gümrük memurunun da katıldığı operasyon sırasında fabrika çevresinde geniş bir güvenlik çemberi kurduklarını söyleyen güvenlik güçleri, uyuşturucu içeren çuvalların izole edildiğini ve maddenin tesisteki diğer ürünlere bulaşmadığını belirtti.
Polis, ilk soruşturma neticesinde uyuşturucunun Brezilya'dan geldiğini ve ele geçirilen kokainin yüzde 80 oranında saf olduğunu tespit etti.
Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 50 milyon İsviçre Frangı'ndan (760 milyon TL) fazla olduğu tahmin ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hıdırellez nedir nasıl kutlanır 6 Mayıs gecesi neler yapılmaz?
Hıdırellez nedir nasıl kutlanır 6 Mayıs gecesi neler yapılmaz?
Kırmızı et üretimi artışa geçti
Kırmızı et üretimi artışa geçti
Türkiye'nin toplam gelirinin yarısı zenginlere gidiyor halkın yüzde 63'ü borçlu
Türkiye'nin toplam gelirinin yarısı zenginlere gidiyor halkın yüzde 63'ü borçlu
Mesut Özil iddiası imzayı resmen atıyor
Mesut Özil iddiası imzayı resmen atıyor
Astım hastalarının yüzde 40'ı obez çıktı! Astım ilacı bağımlılık yapar mı?
Astım hastalarının yüzde 40'ı obez çıktı! Astım ilacı bağımlılık yapar mı?
JPMorgan'dan 2022 sonu için Türkiye'ye ürküten enflasyon uyarısı
JPMorgan'dan 2022 sonu için Türkiye'ye ürküten enflasyon uyarısı
Annesinin cesedini 2 hafta tuvalette sakladı
Annesinin cesedini 2 hafta tuvalette sakladı
İsrail'de bıçaklı baltalı saldırı en az 3 kişi öldü
İsrail'de bıçaklı baltalı saldırı en az 3 kişi öldü
Hıdırellezde gül ağacına dilek gömme bugün saat kaçta bitecek?
Hıdırellezde gül ağacına dilek gömme bugün saat kaçta bitecek?
Asgari ücretin maaşı 3 bin 229 liraya memur maaşı 4 bin 534'e düştü
Asgari ücretin maaşı 3 bin 229 liraya memur maaşı 4 bin 534'e düştü