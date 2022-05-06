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Tuzla tersanesinde gemide gaz sızıntısında işçiler zehirlendi

Tuzla tersanesinde gemide gaz sızıntısında işçiler zehirlendi

TUZLA tersanesindeki gemide gaz sıkışmasından dolayı meydana gelen sızıntıda işçiler yaralandı. İlk gelen haberlerde olay patlama sanılarak panik yaşandı. Karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalarak yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

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Tuzla'da geçtiğimiz haftada 3 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından bugün gelen haber korkuttu. Gaz sıkışmasından meydana gelen sızıntıda 4 işçi yaralandı.

Tuzla’da bir tersanede bulunan gemide bakım onarım çalışması sırasında karbondioksit sızıntısı oluştu. Karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalarak yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı gemi havadan görüntülendi.

Olay, Tuzla’da Aydıntepe Mahallesindeki Ada Tersanesinde saat 10.50 sıralarında yaşandı. Tersanede bulunan ve bakım onarım çalışması yapılan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum 4 isimli geminin alt bölümünde iddiaya göre bakım yapılacak tüplerden birinde karbondioksit sızıntısı oluştu. Sızıntı nedeniyle gaz zehirlenmesi yaşayan 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

Öte yandan gaz zehirlenmesinin yaşandığı gemi havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama
Bugün saat 10.54’te alınan ihbarda; Tuzla İlçemiz Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır.

Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale çalışmaları başlatılmıştır.

Alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan (4) işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır.

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