BIST 2.459
DOLAR 14,95
EURO 15,83
ALTIN 905,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

İzmir'de 79 model murat 131 otomobilini streç filmlere sararak koruyor

İzmir'de 79 model murat 131 otomobilini streç filmlere sararak koruyor

İzmir'in Tire ilçesinde klasik araç tutkunu Hasan Karadişoğlu, bayramdan bayrama kullandığı 79 model orijinal otomobilini streç filmlere sararak koruyor.

Abone ol

Tire’de yaşayan 28 yaşındaki klasik otomobil tutkunu Hasan Karadişoğlu, sahibi olduğu 79 model Murat 131 marka otomobiline gözü gibi bakıyor.

Karadişoğlu, binmeye kıyamadığı otomobilini sadece özel günlerde trafiğe çıkarırken, binmediği zamanlarda ise otomobili streç filmlere sararak koruyor.

Otomobilini incelemek için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden pek çok kişinin geldiğini ifade eden Karadişoğlu, otomobiline gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi.

“Değerini verene satabilirim”
Şuan aracını satmak gibi bir niyetinin olmadığını anlatan Hasan Karadişoğlu, ilerleyen zamanlarda değerini verene aracını satabileceğini söyledi. Karadişoğlu, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu çocukluktan gelen bir sevda. 79 senelerini canlandırmak, herkese bu nostaljiyi yaşatmak adına bu araca gözüm gibi bakıyorum. Toz olmasın, çizilmesin diye aracı binmediğim zamanlarda streç filme sarıyorum. Bayrama özel aracı çıkardık, bir iki tur attık. Bugüne kadar aracı satın almak için çok teklifte bulunan oldu. Tabi biz bugüne kadar hiç oralı olmadık. İlerleyen zamanlarda değerini verene aracımı satabiliriz”.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uçak mühendisiydi işini bıraktı Antalya'da topraksız tarıma başladı hedef yurt dışına ihracat
Foto Galeri Uçak mühendisiydi işini bıraktı Antalya'da topraksız tarıma başladı hedef yurt dışına ihracat Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya: Ukrayna'da Su-25 ve Mig-29 savaş uçağını düşürdük
Rusya: Ukrayna'da Su-25 ve Mig-29 savaş uçağını düşürdük
Prof. Dr. Rona Aybay hayatını kaybetti! Rona Aybay kimdir kaç yaşında öldü?
Prof. Dr. Rona Aybay hayatını kaybetti! Rona Aybay kimdir kaç yaşında öldü?
Avrupa Birliği'ne Macaristan'dan veto şoku
Avrupa Birliği'ne Macaristan'dan veto şoku
Tuzla tersanesinde gemide gaz sızıntısında işçiler zehirlendi
Tuzla tersanesinde gemide gaz sızıntısında işçiler zehirlendi
Milli Eğitim Bakanlığı müjdeyi verdi Liselere yeni bölüm geliyor
Milli Eğitim Bakanlığı müjdeyi verdi Liselere yeni bölüm geliyor
Emre Alkin'den Bakan Nureddin Nebati'ye enflasyon tepkisi: İnandırıcı olmuyor
Emre Alkin'den Bakan Nureddin Nebati'ye enflasyon tepkisi: İnandırıcı olmuyor
18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi? 19 Mayıs resmi tatili ne zaman başlar?
18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi? 19 Mayıs resmi tatili ne zaman başlar?
Diyarbakır ve Batman için çok önemli bir gün! Seferler resmen başladı
Diyarbakır ve Batman için çok önemli bir gün! Seferler resmen başladı
Efsane isim bakımevinde hayatını kaybetti! Judy Henske'nin ölümü hayranlarını kahretti
Efsane isim bakımevinde hayatını kaybetti! Judy Henske'nin ölümü hayranlarını kahretti
Nespresso fabrikasına giden kahve çekirdeklerinden kokain çıktı
Nespresso fabrikasına giden kahve çekirdeklerinden kokain çıktı