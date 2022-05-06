Otoyolda hız sınırı kaç oldu 2022 cezası ne kadar?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu otobanlarda hız sınırına güncelleme getirildiğini duyurdu. 2022 otomobile göre otoyol ve otoban hız limiti nedir? Otoyollarda hız sınırı kaç? Otoyollarda hız sınırı kaç? İşte haberin detayları.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz’dan itibaren otoyollarda hız sınırının artırılacağını duyurdu. 3 otoyolda azami hız sınırının 120 km'den 140 km'ye çıkacağını duyuran Bakan, ceza limitinin ise 154 km olacağı belirtti.

Soylu, "Son 10 yıla bakarak yüzde 61 kazada ölümlerde azalma oldu. Kaza sayısından yüzde 37 azalma oldu. Bu bizim açımızdan aldığımız tedbirlerin karşılığını görevlendirildiğimiz bir süreç." dedi. Peki, 2022 otomobile göre otoyol ve otoban hız limiti nedir? Otoyollarda hız sınırı kaç? İşte detaylar...

Sayın Cumhurbaşkanımıza arzettiğimizde 'Devam edin' dedi. İçişleri Bakanı'nın hız limitlerini yüzde 20 artırabilme imkanı var. Standardımız karayollarının standardıdır. 1 Temmuz itibari ile böyle bir çalışma yapıyoruz. Ulaştırma Bakanı ile de görüştük. Onlar da standartları ilgili yollarda karşılayabileceklerini söylediler. Hız limitlerini biraz daha artırıyoruz. 120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda, 132 km şu anda. Bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Kuzey Marmara Otobanı, İstanbul- İzmir ve Ankara - Niğde otoyolu. Bunların standartları bunu kaldırabilecek seviyede. Diğerlerinde de 10 km'yi kullanıyoruz bunların da ayrıca kendilerine ait 10 km opsiyonları var. Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar otoyolda kullanma imkanına sahip olacak. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak.

Bölünmüş yollarda da ayrı bir şey getiriyoruz. Giresun'dan girdiniz, Ordu'ya çıktınız. Bütünleştirmeyi, sürücünün kafasını karıştırmayacak, şurada ne kadardı, tabelaya bakayım... Standardizasyonu da önümüzdeki günlerde sağlayacağız.