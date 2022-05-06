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Yeni güncellemeyle şifrelerinizi değiştirecek! Google'dan büyük değişiklik

Yeni güncellemeyle şifrelerinizi değiştirecek! Google'dan büyük değişiklik

Google, Android cihazlar için getirdiği yeni bir güncelleme ile çalınan ya da veri ihlaline uğrayan şifreleri otomatik olarak yenileyecek.

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Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, daha önce veri ihlaline karışan Chrome kullanıcılarını, şifrelerini değiştirmesi için uyarıyordu. Şirket, şimdi ise bir hack veya veri ihlalinde ele geçirilmiş olabileceğini bildiği şifreleri otomatik olarak değiştirmek için Android işletim sistemindeki Chrome uygulamasında yeni bir güncelleme yayınladı.

Yeni güncelleme ile birlikte Chrome, veri ihlaline karışmış bir şifre algıladığında kullanıcıya "otomatik şifreyi değiştir" şeklinde bir uyarı gönderecek. Ayrıca, "Şifrenizi değiştirmenize Google Asistan'ın yardım etmesine izin verin" şeklinde ikinci bir seçenek daha sunulacak. Aynı parolayı birden fazla hesapta yeniden kullanmak, kullanıcılar arasında oldukça tehlikeli bir alışkanlık. Google'ın yeni güncellemesi ise paraloları hızlı bir şekilde değiştirerek, kullanıcıalrın hesaplarını güvende tutmasına yardımcı olacak.

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