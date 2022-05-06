Sigara fiyatları zamlı tam liste! 6 Mayıs 2022 itibariyle geçerli tüm markalar zam yaptı

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda TT grubu sigara markalarına 2 liralık zam geldiğini duyurdu, güncel sigara fiyatlarının listesini paylaştı. Listeye göre TT grubunda en ucuz sigara 20 lira, en pahalı sigara ise 27 lira oldu. Camel, Winston, Samsun, Tekel 2000 sigaraları ile biralara da zam yapıldı. Bugün itibari ile Efes ithal biralara zam geldi. Corona 33,5 Cl:36 TL/ Amsterdam kutu/şişe 38tl/ Bomanti Filtresiz:25 tl /Özel seri : 23 tl /Miller 33cl:23 TL/ Miller 50 Cl :30 TL /Varım : 18 tl. Beck’s: 28 tl / Grolsh: 45 / Duvel: 51 lira oldu. Coca Cola'da zamma hazırlanıyor. Coca-Cola ürünlerine de 10 Mayıs'tan sonra zam bekleniyor. 2,5 litre Cola 20 lira, 1 litre cola 12,5 Lira olacak. İşte zamlı sigara fiyatları listesi:

İşte tüm sigara zamlarının tam listesi: