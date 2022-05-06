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Sağlık Bakanlığı koronavirüs pandemisindeki bir kuralı daha kaldırdı!

Sağlık Bakanlığı koronavirüs pandemisindeki bir kuralı daha kaldırdı!

KORONAVİRÜS kısıtlamalarında getirilen bir kuralı daha Sağlık Bakanlığı kaldırdı. Bakanlıktan gelen son dakika açıklamasına göre artık operasyonlar öncesi PCR testi kuralı aranmayacak.

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Salgın sürecine ilişkin bir kural daha kaldırıldı. Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak.

Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi.

Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Uzmanlara göre yeni uygulama hekimler ve sağlık çalışanlarının dışında diğer yatan hastaların sağlığı için risk oluşturacak.

21 Nisan'da da Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerdeki corona virüs hastası ayrımını sona erdirmiş, Covid hastaları için ödenen ek ücretler kaldırılmıştı.

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