Stajyer maaşlarını duyanın ağzı açık kaldı! Paraya para demiyorlar: İşte dünyada en yüksek maaş veren 25 şirket...
Teknoloji ve finans sektörlerdeki şirketler, en yetenekli yeni mezunları kendilerine çekmek için stajyerlere ödediği maaşlar belli oldu.
2017'den beri en yüksek ücretli stajları takip eden Glasdoor, stajyerlerin maaşlarının her yıl arttığını açıkladı. Bununla birlikte, söz konusu yüksek maaşlar, pandemi başladığından bu yana işgücünün nasıl değiştiğinin bir başka işareti olarak yorumlandı..
Rakamlar, son zamanlarda şirketlerin kariyerlerinin ilk aşamalarında olsalar bile yetenekleri olabildiğince hızlı bir şekilde toplamaya her zamankinden daha istekli olduklarını gösterdi.
Glassdoor'da stajyerlik anketinde çalışan ekonomist ve veri bilimcisi Lauren Thomas, bazı stajyerlerin tipik bir çalışanın bir yılda kazandığından daha fazla para almasının birçok nedeni olduğunu belirtti.
Thomas “Bu stajyerlerin daha sonra kazanacaklarının kesinlikle bir yansıması. Bir teknoloji veya finans şirketinde ayda 8 bin dolar kazanan bir stajyer, muhtemelen aynı şirketteki başlangıç maaşından çok da uzak olmayan bir maaş alıyor. Aslında, şirketlerin onlara bu kadar çok para vermelerinin nedeni, stajyerleri orada kalmaya ikna etmek” diye konuştu.
İŞTE STAJYERLERİNE EN YÜKSEK MAAŞI VEREN ŞİRKETLER...