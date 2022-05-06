Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Mandadan bahsettik manda kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret ettiği Çatalca'da cuma namazı sonrası halka hitap etti. Çatalca'ya yapılacak çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'taki manda yoğurdu tavsiyesi sözlerini hatırlatarak Çatalca'nın da bu konuda marka olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Tokat ziyaretinde şifa tarifi olarak manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini söylemişti. Çatalca'da yaptığı açıklamalarında Çatalca'nın manda konusunda mahir olduğunu söyleyerek kendisinin de bu işin takibinde olduğunu söyledi.

Çatalca ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Bir çok adımlardan sonra alt yapıyla beraber şu anda bu yaz inşallah karayollarıyla birlikte çok ciddi bir asfaltlama çalışmasına girecek. Artık çukur çamur vesaire olan bir Çatalca olmayacak.

-Biliyorsunuz Tokat'ta mandadan bahsettik şimdi Çatalca'da manda kalmadı neredeyse. Megerse Çatalca bu işte mahirmiş. Manda kaymağı manda sütünde adeta marka. Temennimiz odur ki lider bir şeyi dediği zaman arkadan takibi başlar. Takibi başladığı anda da millet gücü kuvveti toplar. İnşallah Çatalcamız çok daha farklı bir gücü yakalayacak.

-Sizleri kalbi duygularla selamlıyorum