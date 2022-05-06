Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter CIA Başkanı Burns ile poz verdi Sedat Ergin'den kritik soru

Diplomasi yazarlarından Sedat Ergin, ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı Başkanı William Burns ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Fethullah Gülen'in 'manevi oğlum' dediği basketbolcu Enes Kanter ile görüşmesini ve fotoğraf çekilmeyi kabul etmesini eleştirdi.

Abone ol

FETÖ terör örgütünün başında olan Fetullah Gülen’in manevi oğlu Enes Kanter tekrar ödül aldığı sebebiyle gündemde.

ABD merkezli İnsan Hakları Vakfı ile Norveç merkezli Oslo Özgürlük Forumu Vaclav Havel Kreatif Muhalefet Ödülü’nü; Türkiye'de yaptığı terör örgütlenmesi sebebiyle binlerce insana zarar veren ve ülkemize kasıtlı 15 Temmuz saldırısını gerçekleştiren, böylece de yüzlerce insanın şehit olmasına sebep olan, FETÖ'nün oğlu, Enes Kanter'e verdi.

Uygurlar bahane edildi

Enes Kanter geçen ay Cenevre Komisyonu'nun 2022 Uluslararası Cesaret Ödülü'nün ardından Uygurlar bahanesi ile bir ödül daha aldı.

Enes Kanter, aldığı iki ödülün arasında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörü William J. Burns ile de görüşmesi dikkat çekti.

Görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Kanter, "Harika bir sohbet gerçekleştirdik. Arkadaşlığın için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

"Burns ve Blinken, Kanter’in Gülen’le yakınlığını bilmiyorlar mı?"

Gündeme oturan bu fotoğrafı Hürriyet gazetesi dış politika yazılarıyla öne çıkan yazar Sedat Ergin yorumladı.

Ergin, Hürriyet'teki köşe yazısında, "Burns ve Blinken, Kanter’in Gülen’le yakınlığını bilmiyorlar mı?" diye sordu.

"Kanter’in Gülen’e yakınlığı bilindiği halde bu fotoğraflar çekildiyse o zaman vahim bir durumun söz konusu olduğunu kabullenmemiz gerekiyor" yazan Ergin, "Çünkü bu takdirde, karşımızdaki tablodan CIA Direktörü ve ABD Dışişleri Bakanı’nın, Gülen örgütü ile bu örgütün Pensilvanya’da yaşayan liderini meşrulaştırdıkları anlamı çıkar" değerlendirmesinde bulundu.