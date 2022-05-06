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Netflix hissedarlarından şirkete büyük şok! 'Sakladın' davası açıldı

Netflix hissedarlarından şirkete büyük şok! 'Sakladın' davası açıldı

Netflix'in hissedarları, 6 ay boyunca aboneliklerdeki düşüşü saklaması nedeniyle şirkete dava açtı. Aboneliklerdeki düşüş, şirketin hisselerinde değer kaybına neden oldu.

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Online dizi ve film platformu Netflix'in abone sayıları hakkında hissedarlarla net bilgiler paylaşmaması tartışmalara neden oldu. Şirketin yatırımcıları, hisselerde yaşanan değer kaybının ardından San Francisco federal bölge mahkemesinde dava açtı. Davada Netflix Eş Genel Müdürleri Reed Hastings ve Ted Sarandos ile Finans Direktörü Spencer Neumann sanık sıfatıyla yer aldı.

Davada, şirketin yatırımcılara 19 Ekim 2021 ve 19 Nisan 2022 tarihleri ​​arasında yanlış bilgi verdiği ve abone sayısındaki gözle görülür düşüşü sakladığı belirtilerek, şirketten tazminat talep edildi. Netflix'in hisseleri, abone sayılarında düşüş yaşandığının duyurulmasının ardından ocak ayında yüzde 20 değer kaybetmişti. 20 Nisan'da ise platfmormun 200 bin abone kaybettiği ve 2.5 milyon yeni abone hedefine ulaşılamadığı açıklanmıştı. Bunun sonucunda şirket, bir gün içinde tarihindeki en büyük kaybı yaşadı. Hisse fiyatları 199.87 dolara kadar geriledi. Öte yandan şirket, yaşanan kaybı Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatıyla ilişkilendirdi. Netflix'in Rusya'daki faaliyetine son vermesi, 700 bin kadar abone kaybetmesine neden olmuştu.

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