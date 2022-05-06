Ersin Tatar aslen nereli kaç yaşında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kimdir?

Siyasette son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri de Ersin Tatar oldu. 1996 yılında Kıbrıs'ın ilk özel televizyon kanalını kuran Ersin Tatar, KKTC Maliye Bakanlığı, Başbakanlık gibi görevlerin yanı sıra Türkiye'de de çeşitli görevler üstlenmiştir. İşte Ersin Tatar'ın hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler...

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medyanın gündeminde. Kullanıcılar 'Ersin Tatar kimdir, nereli? Ersin Tatar kaç yaşında, mesleği ne?' gibi aramalar yapıyor. Önemli bir iktisatçı ve siyasetçi olan Ersin Tatar, önemli bakan ve siyasetçilerle görüşmeler yapıyor. Peki Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar kimdir? Ersin Tatar hakkında merak edilenler



Ersin Tatar kimdir: Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk bir siyasetçi. Kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Cumhurbaşkanlığı görevini yapıyor.

İktisatçı ve siyasetçi olan Ersin Tatar, 7 Eylül 1960 doğumlu. Şu anda 62 yaşında. Lefkoşa doğumlu olan Tatar, Kıbrıs siyasetinde önemli bir yere sahip.

Ersin Tatar'ın eğitimi ne: Ersin Tatar, siyasetçi ve muhasip Rüstem Tatar'ın oğlu. Annesi ise Canev Tatar.

Köşklüçiftlik İlkokulu'nda okuyan Ersin Tatar, daha sonra İngiliz Okulu'nda eğitimini sürdürdü.

Kıbrıs Harekatı'nın ardından okulu Güney kesimde kaldı. Bunun üzerine İngiltere'de yatılı okumaya başladı. Forest School'a devam eden Ersin Tatar liseyi de burada okuduktan sonra Cambridge'te üniversite okudu. Bölümü ise İktisat.

Ersin Tatar'ın mesleği ne: Üniversite eğitimini iktisat üzerine alan Ersin Tatar, Price Waterhouse şirketinde çalıştı. Hesap uzmanlığı eğitimi alarak mali müşavir oldu.

Türkiye'de ve dünyada birçok kurum ve kuruluşta çalışan Ersin Tatar, KKTC'nin ilk özel TV kanalını açtı. Kanalın adı ise Kanal T idi.

Kıbrıslı dergisini çıkaran, gazetelerde makaleler yayımlayan Ersin Tatar, 2009 yılında KKTC'nin Maliye Bakanı oldu.

Görevi 2013 yılında sonra eren Tatar, daha sonra UBP'nin genel başkanı seçildi.

Ersin Tatar, 22 Mayıs 2019 tarihinde ise KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı oldu.

KKTC'nin 5. cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar evlidir. Evliliğinden 2 çocuğu vardır.