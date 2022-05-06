Alican Yücesoy kaç yaşında aslen nereli Alican Yücesoy evli mi?

Bu akşam Kanal D'nin sevilen müzik ve eğlence programı Afara'nın konuklarından biri de yakışıklı oyuncu Alican Yücesoy olacak. Son olarak Maske Kimsin Sen'de jüri olarak yer alan oyuncu Alican Yücesoy'un anne tarafı yarı Bulgaristan, Rusçuk göçmeni yarı Bartınlı iken baba tarafı Arap kökenlidir. Alican Yücesoy bir dönem Melisa Sözen ile evliydi.

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Kanal D'nin sevilen programı Afara'nın bu akşamki konuklarından biri de sevilen oyuncu Alican Yücesoy olacak. 39 yaşında olan Alican Yücesoy anne tarafı yarı Bulgaristan, Rusçuk göçmeni yarı Bartınlı iken baba tarafı Arap kökenlidir. Daha önce bir kez evlilik yapan Alican Yücesoy'un eşi Melisa Sözen idi. Peki Alican Yücesoy hangi dizilerde rol aldı?

Alican Yücesoy kimdir:



1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alican Yücesoy'un anne tarafı yarı Bulgaristan, Rusçuk göçmeni yarı Bartınlı iken baba tarafı Arap kökenlidir. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamlayan Alican Yücesoy, 2001 yılında girdiği Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu.

Eğitim gördüğü yıllarda ve sonrasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışan Yücesoy, Bakırköy Belediye Tiyatroları dışında özel tiyatrolar ve topluluklarla çalıştı.



Rol aldığı 'Hayvan Çiftliği' adlı oyun ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülüne aday gösterildi. 2017 Yılında Üstün Dökmen Tiyatro Ödülleri tarafından ''Yılın Erkek Oyuncusu'' seçildi.

2015 yılı itibarıyla oyuncu ve Genel Sanat Yönetmeni olarak çalıştığı Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2017 Yılında ''Gülünç Karanlık' oyunu ile 21. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Prodüksiyonu Ödülü'nü ve 22. Sadri Alışık Ödülleri'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'nü aldı.

Alican Yücesoy Rol Aldığı Yapımlar



2021 Hükümsüz (Serdar)

2020 9 Kere Leyla (Haris)

2020 Bir Başkadır (Sinan)

2020 Menajerimi Ara (konuk oyuncu)

2020 Jet Sosyete (Ahmet; konuk oyuncu)

2019 Küçük Şeyler (Onur)

2018 Can Kırıkları (Cihan Karadağ)

2018 Adı: Zehra (Serkan Kurdoğlu)

2017 Aşk Uykusu (Serkan)

2016 Kördüğüm (Umut)

2015 Ertuğrul 1890 (Bekir)

2015 Serçe Sarayı (Ali Rıza öğretmen)

2014 Bana Artık Hicran De (Murat Sezgin)

2013-2014 İntikam (Ali Sülen)

2012-2013 Şubat (Şubat)

2012 Suskunlar (Cebrail)

2011 Sen de Gitme (İlker)

2011 Eyyvah Eyvah 2 (İbrahim)

2010 Prensesin Uykusu (Neşet)

2010 Fatmagül'ün Suçu Ne? (Ali)

2010 Eyyvah Eyvah (İbrahim)

2009 Ev (02 Koray)

2008-2010 Adanalı (Tilki Timur)

2008 Dinle Neyden (Halil Tabip)

2007 Gurbet Yolcuları (Hüseyin)

2007 Zoraki Koca (Tarık)

2007 Umut Adası (Tuğra)

2006 Son Osmanlı Yandım Ali (Mustafa Kemal)

2004 2 Eylül (Tim Çavuşu)

2004 Akümülatörlü Radyo (Murat)

2003 Sessiz Gece (Işık)

2003 Pilli Bebek (Ertuğrul)