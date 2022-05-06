Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ateş püskürdü Trabzonspor yönetimine sert sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyon olduğu maçta tribünlere asılan Fenerbahçe pankartı nedeniyle Trabzonspor'un disiplin kuruluna sevk edilmemesine tepki gösterdi. Koç, "Trabzonspor, 2010-11'in acısını hala hazmedemedi. Başakşehir'e kaptırdıkları şampiyonluktan sonra da TFF'ye, sisteme, Başakşehir'e saldırıya geçmişlerdir." dedi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair basın toplantısı düzenledi.

Başkan Koç, Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tribünde açılan pankartla ilgili oldukça sert ifadeler kullandı. Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Tahammül sınırlarını aşmıştır"

"Cumartesi günü oynanan maçta yaşanılanlar, biz Fenerbahçelilerin tahammül sınırını aşmıştır. Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, başka bir takıma dil uzatma hakkını vermez."

"Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Fenerbahçe'nin duruşundan bahsetmiştir. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek gerekiyor. Şampiyonluk kutlamalarında '38 yıl sonra gelen şampiyonluk' ifadesini kullanarak devletimiz tarafından da bunu onaylamıştır."

"Hayal dünyasındasınız"

"Trabzonspor'un yöneticilerine sesleniyorum; siz, 8 şampiyonluğunuzun olduğunu ne kadar iddia ederseniz edin. Hayal dünyasındasınız. 3 Temmuz bir operasyondur. 10 yıl boyunca başvurdukları her yerden ret yediklerini hatırlayalım. 8 şampiyonluğunuz olduğunuz ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır. 8 şampiyonluktan bahsediyorsunuz, kupanız müzenizde yok! O müzeyi nasıl dolduracaksınız? O kupa asla sizde olmayacak. Artık camianızı gerçeklerle alıştırın."

"Haklı olsaydınız, o kupa bu müzede durmuyordu"

"Havaalanı banklarında yorgun fotoğraflarınızı servis ettiniz. 80'lerde hayali ihracatçılar vardı, sayenizde hayali şampiyonluklar vadeden yöneticiler gördük. Haklı değildiniz. Haklı olsaydınız, o kupa bu müzede durmuyordu."

Pankart tepkisi

"Açılan bu pankarttan kulüp yöneticileri ve federasyonun haberi olmaması mümkün değildir. Maçın güvenliğini sağlayan kurumunda amirleriyle bu pankartı paylaşmış olmama ihtimali yoktur. Bu hukuk tanımazlığın, kendini ayrıcalıklı hissetmenin başka bir örneğidir. Kulüp yöneticilerinin, federasyon yetkililerinin, bundan haberdar olduğunu biliyoruz. Aynı prosedürleri biz de yaşıyoruz. Güvenlik görevlilerinin de bu durumu amirleriyle paylaşmama ihtimali yoktur! 'Silahsız sevinin' diyerek o pankartı oraya asmak, akıl tutulmasıdır."

"İstanbul'da kurallar farklı mı?"

"12 yaşında bir çocuğun 'Formanı alabilir miyim?' pankartı içeri alınmadı. Ama bu paçavra nasıl içeri alındı? İstanbul'da kurallar farklı mı? Devlet yetkilileri, Trabzon'da korkuyor mu, çekiniyor mu? Kimden çekinip, korkuyorlar?"

'Disiplin sevklerini bekledik'

"Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik. Disiplin sevklerinden göreceksiniz demiştim. 'Bari şampiyon olduk ettik de bari düzgün bir rapor yazalım' diyemediniz."

"Şampiyonluğu kaybedince Başakşehir'e saldırıya geçmişlerdir

"Trabzonspor uzun zaman sonra şampiyon oldu. 2010/11 sezonunda bize kaybettikleri şampiyonluğu hala hazmedemediler. Başakşehir'e kaptırdıkları şampiyonluktan sonra da TFF'ye, sisteme, Başakşehir'e saldırıya geçmişlerdir. Bunlardan dolayı Trabzonspor lobisinin her geçen sezon büyüyerek gelişmesine sebebiyet vermiştir. Yıllar içinde bugünün altyapısı hazırlanmıştır. Yaklaşmışlar, bir kez daha kendi paniklerinden dolayı şampiyonluğu Başakşehir'e kaybetmişlerdir."

"Cüneyt Çakır 1615 gün Trabzonspor maçlarına atanmadı"

"Cüneyt Çakır, Galatasaray - Trabzonspor maçında Trabzonspor lehine penaltı vermedi diye tam 1615 gün Trabzonspor maçına atanmadı. Sizce diğer hakemler, bunu yapan güçten etkilenmiyor mu?"

"Ağaoğlu sahaya atladı sadece 15 gün ceza aldı"

"Alanyaspor maçında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sahaya atladı. Fiziki olarak saldırıda bulundu. Covid-19 talimatlarıyla birlikte en az 6 ay ceza alması gerekirken, sadece 15 gün ceza aldı."

"Trabzonspor'un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap bile veremiyor"

"Fenerbahçe'nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor'un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap bile veremiyor. Para cezası ve hak mahrumiyetiyle geçiyorlar."

"Hakemleri soyunma odasında rehin tutan isim"

"Trabzonspor'da yöneticilik yapmış Ömer Demir, TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili. Meşhur Gaziantep maçında hakemleri soyunma odasında rehin tutan isim. 1 yıl men alıyor, dosyasını temizliyorlar. Bugün olduğu konuma bakın. Bundan sonraki başkan olarak düşünülüyor."

"Normalde hamem maçı tatil etmeliydi"

"Sahaya girdiler, Antalyasporlu futbolcuların darp edildiği açıklandı. Normalde hakem maçı tatil etmeliydi. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Dik bir duruş sergilediler. Oyuncuları darp edilmesine rağmen, Türk futbolunu kaosa sürüklememek için sahadan çekilmediler. Ben olsam takımı çekerdim."

"Otobüsümüzü kurşunlayanların bulunmasını istiyoruz"

"Devletimize sesleniyorum; bu pankart için gerekenlerin yapılmasını, otobüsümüzü kurşunlayanların bulunmasını istiyoruz."

"Resmi sitesinden 2010-11 şampiyonu ibaresinin kaldırılması için başvurduk"

"427 gündür için 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 6 Mart 2021, 28 şampiyonluk. 30 Aralık 20212 Süper Kupa başvurusu, üzerinden 127 gün geçti. 31 Ocak 2022'de Trabzonspor'un resmi sitesinden 2010-11 şampiyonu ibaresinin kaldırılması için başvurduk."