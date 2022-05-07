Ömer Çelik'ten dikkat çeken paylaşım: En büyük kötülük nefret siyasetidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yabancı sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin Türkiye’deki nüfusunun tartışıldığı gündeme ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

“Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir” diyen Çelik, “Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır. Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz” dedi.

Çelik, “Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir. Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir” diye yazdı.