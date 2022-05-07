Maaşlar arttı! Emekliye zam memura fark detaylara bakın
Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların alacakları zam oranlarıyla ilgili veriler netleşmeye başladı. 4 aylık enflasyona göre emekliler ve memurların enflasyon farkları da ortaya çıktı. En düşük maaşlar arttı. İşte o hesap
Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları netleşiyor. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Böylece Temmuz artışıyla ilgili ip uçları da gelmiş oldu.
Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı. Üç aylık enflasyon oranı ise yüzde 22,81 olmuştu. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 4 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. İşte Faruk Erdem'in milyonları ilgilendiren yazısı
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor.
Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak.
Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.
Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti.