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Maaşlar arttı! Emekliye zam memura fark detaylara bakın

Maaşlar arttı! Emekliye zam memura fark detaylara bakın

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların alacakları zam oranlarıyla ilgili veriler netleşmeye başladı. 4 aylık enflasyona göre emekliler ve memurların enflasyon farkları da ortaya çıktı. En düşük maaşlar arttı. İşte o hesap

Maaşlar arttı! Emekliye zam memura fark detaylara bakın

Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları netleşiyor. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Böylece Temmuz artışıyla ilgili ip uçları da gelmiş oldu.

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Maaşlar arttı! Emekliye zam memura fark detaylara bakın

Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı. Üç aylık enflasyon oranı ise yüzde 22,81 olmuştu. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 4 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. İşte Faruk Erdem'in milyonları ilgilendiren yazısı

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Maaşlar arttı! Emekliye zam memura fark detaylara bakın

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor.
Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak.

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Maaşlar arttı! Emekliye zam memura fark detaylara bakın

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.
Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti.

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