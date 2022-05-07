Friends'den acı haber geldi! Ünlü oyuncu Mike Hagerty hayatını kaybetti

Friends dizisinde apartman yöneticisini canlandıran ünlü oyuncu Mike Hagerty, 67 yaşında hayatını kaybetti.

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Türkiye'de Friends dizisindeki apartman yöneticisi rolüyle tanınan ünlü oyuncu Mike Hagerty 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Friends'in yanı sıra Seinfeld, Shameless, Brooklyn Nine-Nine. Curb Your Enthusiasm, Somebody Somewhere gibi yapımlarla da tanınan oyuncunun ölüm haberini rol arkadaşı Bridget Everett duyurdu.



Everett paylaşımında Hagerty'nin fotoğrafını paylaşırken "Büyük bir üzüntüyle bildiriyorum ki Mike Hagerty Los Angeles'ta hayatını kaybetti. Mike harika geride eşi Mary Kathryn ve kız kardeşi Mary Ann Hagerty'yi bırakarak gitti. Hep özlenecek" diye yazdı. Chicago doğumlu olan Hagerty, komedi kariyerine Second City ile başladı. 1980'li yıllarda aralarında Cheers, Crime Story, Married With Children, Family Ties ve Murphy Brown'ın da olduğu çok sayıda dizide rol aldı.