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Chelsea’nin yeni sahibi belli oldu! Abramoviç, İngiliz devini 4.67 milyar Euro'ya sattı

Chelsea’nin yeni sahibi belli oldu! Abramoviç, İngiliz devini 4.67 milyar Euro'ya sattı

İNGİLTERE Premier Lig ekibi Chelsea'nin satışı gerçekleşti. Amerikalı iş insanı Todd Boehly, Chelsea'yi 4.67 milyar euro (73.5 milyar TL) karşılığında satın aldı.

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İngiltere’nin köklü kulüplerinden Chelsea’de Roman Abramovich dönemi sona erdi. Premier Lig devinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, kulübün Todd Boehly önderliğindeki bir yatırımcı grubuna satıldığı kaydedildi.

Chelsea’den yapılan resmi açıklamaya göre; Todd Boehly önderliğindeki yatırım fonu kulüp için toplamda 4 milyar 250 milyon sterlin ödeyecek.

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