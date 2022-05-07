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Halk ekmeğe zam geldi! 50 kuruş birden arttı yeni zamlı fiyata bakın

Halk ekmeğe zam geldi! 50 kuruş birden arttı yeni zamlı fiyata bakın

 MALATYA’da halk ekmeğe fiyat güncellemesi ile 50 kuruşluk zam yapıldı. Zam sonrası ekmek 2.00 TL’den 2,50 TL’ye, çeşit ekmek de 2.25 TL’den 2.75 TL’ye yükseltildi.

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Malatya Fırıncılar Odası, maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 200 gramı 2,5 TL’ye satılan ekmeğin gramajını sabit tutularak 21 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren 3 TL’ye satmaya başlamış ama Ramazan ayı nedeniyle zam ertelenmişti.

Ramazan ayının sona ermesiyle halk ekmek olarak bilinen MEGSAŞ ekmeklerinde 50 kuruşluk fiyat güncellemesi yapıldı. Yapılan zam sonrası somun ekmek 2.00 TL’den 2,50 TL’ye, çeşit ekmek de 2.25 TL’den 2.75 TL’ye yükseltildi.

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