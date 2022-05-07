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"Fenerbahçe her saldırıdan alnının akıyla güçlenerek çıkacaktır"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
"Fenerbahçe her saldırıdan alnının akıyla güçlenerek çıkacaktır"

Fenerbahçe Kulübü'nün yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Uğur Dündar "Fenerbahçe bundan böyle her türlü saldırıya karşı birlik, bütünlük içinde kararlılıkla mücadele ederek alnının akıyla güçlenerek çıkacaktır." dedi.

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Camianın girdiği tüm badirelerden alnının akıyla çıktığını belirten Dündar, “Fenerbahçe’nin ruhunda, karakterinde yılgınlığa asla yer yoktur. Çok iyi biliyoruz ki bundan önce olduğu gibi bundan sonrada camiamız her türlü tahrik girişimlerine, saldırılara maruz kalacaktır.

Dünkü başarılı basın toplantısında Başkanımız Ali Koç’un altını çizerek vurguladığı gibi, bu girişimde bulunacaklar şunu çok iyi bilmelidir. Fenerbahçe bundan böyle her türlü saldırıya karşı birlik, bütünlük içinde kararlılıkla mücadele ederek alnının akıyla güçlenerek çıkacaktır. ” dedi.

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