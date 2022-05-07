Ankara'da ekmeğe zam geldi! İşte zamlı ekmek fiyatları

ANKARA'da ekmek fiyatlarına Mart ayında gelen zammın ardından bir zam daha geldi. Başkent'te 6 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 200 gram ekmek 2,75 TL'den 3 TL'ye çıktı.

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Yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle zamlar gelmeye devam ediyor. Ankara'da ekmeğin fiyatına zam geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılan yeni açıklamada 200 gram ekmeğin fiyatı 2,75 liradan 3 TL'ye yükseltildiği belirtildi.

Mart ayında gelen zam ile 2,25 liradan satılan 200 gram ekmek 2,75 liraya yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek'te ise 250 gram ekmek 2 TL'den satılıyor. Yeni fiyat tarifesinde ekmek fiyatları şu şekilde listelendi;