Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na gözdağı! Hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatmak zorunda kalmayalım

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Koç, " Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez" dedi.

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Yapılan konuşmaların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’a yaptığı ziyarette taktığı bordo-mavili kravata tepki gösterdi.

Terör örgütüyle nasıl mücadele ettiğimizi dünya biliyor

- Fenerbahçe’yi dışarıdan bölmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bizler bir bütün içerisinde hareket ettiğimiz zaman ne kadar güçlü olduğumuzu ve nelerle mücadele edebileceğimizi gösterdik. Devleti gözüne kestirmiş bir terör örgütüyle nasıl mücadele ettiğimizi dünya biliyor.

- Biz siyaset üstüyüz ama siyasete çekiliyoruz. Ettiğim laflar bir siyasi partiye, iktidara değildi. Lafım; bulundukları konumu taşıyamayan siyasetçileredir. Biz Türkiye Cumhurbaşkanına en büyük siper olmuş camiayız. Kimse yokken sokaktaydık. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız takdir ediyor. Devletin sorumlu kesimleri, onlar da aynı şekilde takdir ediyor. Pek çok takım taraftarı da öyle…

Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

- Trabzon’dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası (Şenol Güneş) bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla.

- Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez.

Ekrem İmamoğlu'nun niyeti kötüydü!

- Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü.

- Korka korka Türk futbolu bugünlere geldi. Yarın bir gün benim başıma ne gelir bilmiyorum. Ama susarsam da aynada kendime bakamayacağımı biliyorum.

Buna kim izin veriyor

- Beşiktaş-Fenerbahçe maçının olduğu gün İstanbul'da şampiyonluk kutlayacaklar. Bu nasıl bir irade? Buna kim izin veriyor?

- Şampiyonun takımın kupası, şampiyon takımın müzesinde olur. Yarın başıma ne gelir bilmiyorum ama susarsam da aynada kendime bakamam.

Kelimeler boğazımda düğümlendi?

- Dünkü basın toplantısında kelimeler boğazımda düğümlendi. Kelimeler boğazımda düğümlendi, kulübün menfaati için! Çünkü devletle birçok işimiz var. Bu birçok kulüp için böyle. Belki onlar da bu yüzden sessiz kalıyor. Biz zalim değiliz, zulme de sessiz kalamayız.

- Kurşunlanma olayının yıllardır aydınlatılmaması bu ülkenin zayıf görünmesine neden oluyor. Korka korka Türk futbolu bugünlere geldi. Yarın bir gün benim başıma ne gelir bilmiyorum. Ama susarsam da aynada kendime bakamayacağımı biliyorum.

- Fenerbahçe’nin hakları, kimliği, şahsiyeti, varlığı hedef alındığı zaman biz, en ağır cevabı tavizsiz bir duruş sergileyerek verdik. Ben 4 sezon boyunca futbolda dostluk, beraberlik olsun diye çabaladım. En çok da bu konuda eleştirildim.

- Ama artık benim gibi bir insan bile bunları söylüyorsa çok tehlikeli noktaya gelmişizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında Fenerbahçe şampiyon olsun.