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3600 ek gösterge için geri sayım! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan flaş ek gösterge açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
3600 ek gösterge için geri sayım! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan flaş ek gösterge açıklaması

3600 ek gösterge düzenlemesi için geri sayım başladı. Ek gösterge için 3. toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yaptığı açıklamada ek gösterge düzenlemesinin herkesin hukukunu gözeten bir düzenleme olması gerektiğine işaret etti.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliğince düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada milyonların beklediği 3600  ek göstergeye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.  Sözleşmeliler konusuna da değinen Yalçın, gelinen süreçte 500 bin sözleşmeli sayısına ulaşıldığını, bunların haklarının iyileştirilmesi için de çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

- "Eşel mobil sistemi devreye girsin istiyoruz"
Yalçın, eşel mobil sistemine değinerek, bu konuyu toplu sözleşmelerde birçok kez masaya getirdiklerini aktardı. Enflasyonist ortamlarda altışar aylık zam almanın ve enflasyon farkıyla bunun teminat altına alınmasının önemli olduğunu ancak yeterli bulmadıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Enflasyon yüksek olduğu zaman iki zam arasındaki süreçte alım gücü düşüyor. Onun için bu tip durumlarda istikrarı yakalayana kadarki süreçte mutlaka aylık eşel mobil sistemi devreye girsin istiyoruz. Gelen enflasyon ne ise aylık yansıtılsın, yükselmezse bile en azından alım gücümüzü koruyalım. Eşel mobil sistemini enflasyonist ortamlarda istiyoruz. 'Enflasyonist ortam geçtikten sonra devre dışı bırakabiliyoruz.' diyebilirler ona da varız. Ama bu enflasyonist ortamda bu durumumuzu korumak durumundalar."

 "3600 ek gösterge düzenlemesi yapılırken emekli ikramiyesi ve emekli maaşı arttırılabilir"
Yalçın, 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin gelişmelere değinerek, 3600 ek gösterge konusunda sadece belli meslek guruplarında yapılacak düzenlemenin bir memnuniyet içermeyeceğini söyledi.

Ek gösterge düzenlemesinin herkesin hukukunu gözeten bir düzenleme olması gerektiğine işaret eden Yalçın, şöyle konuştu:

"3600 rakımına herkesin çıkması teknik olarak ek gösterge içerisinde mümkün olmayabilir ama herkesin 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılırken emekli ikramiyesi ve emekli maaşı arttırılabilir, bu mümkün. Bu nasıl mümkün? Tazminat yansıtma oranları var.

Tazminat yansıtma oralarından yukarı doğru 20'şer puan kaldırdığınız zaman direkt emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansıyor.

Onun için 3600 ek göstergeyi yukarıdan aşağı doğru bir omurga sistemi gibi düzenlerseniz ki buna göre yapıldı, görev, sorumluluk ve pozisyon boyutuyla ek göstergesi anlamlandırılmış ve takvimlendirilmiş durumda. 3600'ün altında kalanların tazminat oranlarını biraz yukarı doğru çektiğiniz zaman o da amacına ulaşmış olur. Çünkü buradaki esas amaç şu, çalışırken bir katkısı olacağından değil, emekli olduğunda emekli maaşı ve ikramiyesi artsın beklentisinden kaynaklı ek gösterge isteniyor. Bu konudaki önerilerimizi sunduk."

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