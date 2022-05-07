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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Oğlak tiftik desteğimiz bildiğiniz gibi 35 lira iken artık bugün itibariyle 70 lira olarak ilan ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Yine aynı şekilde anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de onu da 60 lira olarak ilan ediyoruz” diyerek müjdeyi verdi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, birtakım temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’nın Güdül ilçesinde 2. Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali’ne katıldı.  Ankara keçisinin yüzde 78’inin Ankara’da, onun da yarıya yakınının Güdül başta olmak üzere etraftaki ilçelerde yetiştirildiğini kaydeden Bakan Kirişçi, tarımsal varlığa millet olarak, Türkiye olarak yeniden sarıldıklarını not düştü. Coğrafi olarak işaretlenmiş ve tescillenmiş tiftik keçisiyle ilgili bakanlık olarak bu zamana kadar verdiklerinin daha fazlasını vererek üretimi desteklemeyi sürdüreceklerini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, oğlak tiftik ve anaç tiftik desteğini artırdıklarını şu cümlelerle açıkladı:

“Oğlak tiftik desteğimiz bildiğiniz gibi 35 lira iken artık bugün itibariyle 70 lira olarak ilan ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Yine aynı şekilde anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de onu da 60 lira olarak ilan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Böylelikle yüzde 100 bir önceki yıla göre bir destek Ankara keçisi yetiştiricisi kardeşlerimize bakanlık olarak, hükümetimiz olarak sağlamış oluyoruz. Rabbim bu keçilerimizin sayılarını artırsın. Niteliklerini yükseltsin, bunların tiftiklerini daha kaliteli hale getirsin.”

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