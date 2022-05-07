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Aşırı sıcaklar su ve elektrik kesintisine yol açtı ölenler de var!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aşırı sıcaklar su ve elektrik kesintisine yol açtı ölenler de var!

 HİNDİSTAN’da bir haftayı aşkın süredir etkili olan sıcak hava dalgası birçok kentte su ve elektrik kesintisine neden oldu.

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Son haftalarda Hindistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seviyelerde seyrediyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtilen başkent Yeni Delhi'de çok sayıda kişinin işe gitmek yerine su tankerlerini beklediği belirtildi.

Wazirabad bölgesi sakini Ankit Jaiswal, belediye yetkililerinin yeterli miktarda içme suyu tedariki sağlayamadığını ve her geçen gün sıcaklığın arttığını ifade etti. Sıcaklar nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 470 kişinin aşırı sıcaklardan etkilendiği Maharaştra eyaletinde, sıcaklıkların nisan ayının ilk haftasında yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Chandrapur kentinde de sıcaklıkların 46 dereceye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, eyalet hükümet sözcüsü Jitu Vaghani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların su kıtlığı ile karşı karşıya kalmaması için hükümetin bir plan üzerine çalıştığını söyledi. Bu arada, kömürün elektrik santrallerine ulaştırılabilmesi için Hindistan genelinde yüzlerce yolcu treni seferinin iptal edildiği belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son dönemde ülkede yükselen sıcaklıklar nedeniyle eyaletlere ve federal olarak yönetilen bölgelere eylem planları hazırlama çağrısında bulunmuştu.

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