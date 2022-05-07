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Bir kadın daha öldürüldü! 7 yıldır birlikte yaşıyorlardı silahla katletti

Bir kadın daha öldürüldü! 7 yıldır birlikte yaşıyorlardı silahla katletti

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yıldır birlikte yaşayan Hülya E. (42) ile Mehmet A. (59) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet A., Hülya E.'ye silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nden Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bir çocuk annesi Hülya E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, zanlı Mehmet A.'yı suç aleti silahla yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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