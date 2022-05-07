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Vladimir Zelensky'nin poları açık artırmada satıldı

Vladimir Zelensky'nin poları açık artırmada satıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savaş başından beri giydiği haki rengindeki poları, İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın yönettiği bir müzayedede 90 bin sterline satıldı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya ile devam eden savaşın başından bu yana giydiği haki rengindeki poları, Ukrayna'ya bağış toplanması amacıyla bir müzayedede 50 bin sterlinlik açılış fiyatının ardından 90 bin sterline satıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Christie's müzayede evi tarafından yürütülen müzayedede ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyareti sırasında kendisine hediye edilen horoz şeklindeki çömlek sürahisi ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko'nun rehberliğinde bir Kiev turu da satışa sunuldu.

Müzayedeyi yöneten İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenski'yi "modern zamanların en inanılmaz liderlerinden biri" olarak nitelendirerek satışa sunulan parçaların paha biçilenden daha yüksek bir fiyata gitmesi gerektiğini söyledi.

Johnson, "İster Zelenski'nin 50 bin sterlinlik poları için teklif veriyor olun, ister Belediye Başkanı Klitschko ile bir Kiev turu için teklif veriyor olun, ben buradan çok daha yüksek teklifler istiyorum. Belediye Başkanı Klitschko ile bir Kiev turu yaptım, güzel bir şehir. Buna değer" şeklinde konuştu.

Johnson, "Bu gece Ukrayna'yı destekleyin dostlarım, böylece büyük antik Avrupa başkenti Kiev bir daha asla tehdit edilemez ve Ukrayna bir kez daha bütün ve özgür olabilir" dedi.

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