BIST 2.459
DOLAR 14,94
EURO 15,77
ALTIN 905,21
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Galatasaray, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı

Galatasaray, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray,  Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Galatasaray 48, Başakşehir 61 puana yükseldi
Bu sonucun ardından Galatasaray, 48 puana yükseldi. 2 maç aradan sonra kayıp yaşayan Başakşehir ise puanını 61'e yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Başakşehir, Giresunspor deplasmanına gidecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Korkunç gerçek ortaya çıktı! Beş yıl önce sevgilisini şimdi de kocasını öldürdü
Korkunç gerçek ortaya çıktı! Beş yıl önce sevgilisini şimdi de kocasını öldürdü
Dünya bu resmi konuşuyor! Siz bakınca ne görüyorsunuz?
Dünya bu resmi konuşuyor! Siz bakınca ne görüyorsunuz?
Bakım yaptığı teleferik kabininden düştü! Genç teknisyenden acı haber
Bakım yaptığı teleferik kabininden düştü! Genç teknisyenden acı haber
Yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban hayatını kaybetti
Yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban hayatını kaybetti
NFT dünyasında beklenmedik durum! Kimse bunu beklemiyordu
NFT dünyasında beklenmedik durum! Kimse bunu beklemiyordu
Bir kadın daha öldürüldü! 7 yıldır birlikte yaşıyorlardı silahla katletti
Bir kadın daha öldürüldü! 7 yıldır birlikte yaşıyorlardı silahla katletti
Vahşet önce parçaları bulundu! Kalanını toprağa gömmüşler
Vahşet önce parçaları bulundu! Kalanını toprağa gömmüşler
3600 ek gösterge için geri sayım! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan flaş ek gösterge açıklaması
3600 ek gösterge için geri sayım! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan flaş ek gösterge açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu
iPhone kullananlara tazminat ödenecek! Kimler Apple'dan para alabilecek?
iPhone kullananlara tazminat ödenecek! Kimler Apple'dan para alabilecek?