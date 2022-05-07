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Galatasaray, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.Abone ol
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Galatasaray 48, Başakşehir 61 puana yükseldi
Bu sonucun ardından Galatasaray, 48 puana yükseldi. 2 maç aradan sonra kayıp yaşayan Başakşehir ise puanını 61'e yükseltti.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Başakşehir, Giresunspor deplasmanına gidecek.